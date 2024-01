BASSANO – Con più di un etto di droga in stazione: arrestato spacciatore 25enne

Nel pomeriggio di mercoledì 27 dicembre 2023, gli Agenti della Squadra “Volanti” del Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa (VI) hanno tratto in arresto R.N.M., 25enne, cittadino italiano, residente a Lusiana Conco (VI).

Alle ore 14.50 circa di mercoledì 27 dicembre 2023, presso la stazione ferroviaria di Bassano del Grappa (VI), un equipaggio della Sezione Volanti effettuava il controllo di un soggetto che, alla vista degli operatori, assumeva atteggiamenti sospetti, cercando di sottrarsi al controllo di Polizia.

Il soggetto veniva identificato, sottoposto ad un primo sommario controllo ed a successiva perquisizione personale, trovandolo in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish per un totale di grammi 113,85 (centotredici/85), suddivisa in vari involucri, nonché di un bilancino digitale di precisione e di una somma di denaro contante verosimilmente derivante dall’attività di spaccio della stessa sostanza stupefacente.

La successiva perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione di residenza, permetteva di rinvenire una busta in cellophane ancora intrisa di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Lo stupefacente e gli oggetti rinvenuti venivano sottoposti a sequestro.

Il soggetto, una volta condotto presso gli Uffici del Commissariato di P.S., veniva foto-segnalato e, al termine degli atti di Polizia giudiziaria, veniva tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti dandone comunicazione immediata all’Autorità Giudiziaria che disponeva la direttissima, convalidando l’arresto e disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria