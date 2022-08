Bassano brinda con Calici di Stelle (info biglietti)

sotto: la locandina completa

La seconda edizione a Bassano di “Calici di Stelle”, manifestazione dedicata alle eccellenze vinicole, è programmata in città per il prossimo 10 agosto. Viene promossa dal Comune di Bassano del Grappa nell’ambito dell’Associazione Città del Vino in collaborazione con la Compagnia dei Canevaroli (Leonardo Fiorese), Condotta Slow Food (Letizia Bonamigo) e con la partecipazione delle associazioni di categoria Confartigianato, Coldiretti, Campagna Amica e con il supporto logistico della ProBassano.

La manifestazione avrà luogo in centro storico con lo scopo di condurre all’esplorazione della città enoturisti e appassionati proponendo il mondo del vino e dell’enogastronomia locali.

Il tour, con tempi di percorrenza liberi, inizierà da Piazza Libertà alle 19.00 fino alle 23.30 del 10 Agosto, la notte delle stelle cadenti dedicata a S. Lorenzo. Sarà possibile percorrere un itinerario ricavato tra alcuni dei luoghi più suggestivi della Città: Piazza Libertà, Chiostro del Museo Civico, Piazzetta Caffè Italia, Belvedere di Piazza Terraglio e Palazzo Sturm.

Parteciperanno all’evento produttori del territorio Bassanese ed altre realtà limitrofe: ubicati nelle diverse aree sopracitate, accoglieranno i visitatori con l’offerta di un assaggio delle proprie produzioni.

PIAZZA LIBERTA’ sarà in maggioranza “rosa”, occupata da cantine condotte da donne

– Le Vie Angarano, Fongaro spumanti, Cantina Maculan, Az. Agricola Firmino Miotti, Cantina Col Dovigo, Terra Prava e l’Associazione Woman for Freedom.

CHIOSTRO MUSEO CIVICO

Amaro San Giuseppe, Valdal spumanti, De Fattore, Toniolo Casearia, Panificio Garlani.

CAFFE’ ITALIA:

Az. Agricola Io Mazzucato, Az. Agricola Villa Longo, Cantina Terra Felice, Brunetti distillati,

Cantonà Giacomo, Caseificio Castellan.

BELLAVISTA DI PIAZZA TERRAGLIO:

Cantina Zoe, Norah’s Beer, Fattoria San Michele, Cirotto

PALAZZO STURM:

Diesel Farm, Cà da Roman Winery, Az. Agricola Riva Granda, Birrificio Tommasin.

L’Amministrazione del Comune di Bassano del Grappa ha disposto che nella serata i partecipanti all’evento possano visitare gratuitamente il museo della Ceramica di Palazzo Sturm e accedere alla Torre Civica, affiancando proposte di cultura agli eventi già in calendario nel centro storico, come ad esempio presso Palazzo Bonaguro Marlene Storie a Pedali, narrazioni per bambini.

Il costo di partecipazione è di 20 euro. I biglietti sono in vendita presso lo IAT di Bassano del Grappa, la Condotta SlowFood (sede al Pomo d’oro, Viale Europa a Romano D’Ezzelino) oppure online tramite sito NOWR:

Il punto Info sito in Piazza Libertà gestito dalla Pro Bassano ritirerà dalle ore 19 del 10 agosto il biglietto acquistato con le modalità sopra indicate. Qui verrà consegnato in omaggio il calice in vetro con la tracolla della manifestazione e 14 tickets da utilizzare per degustazioni scelte tra le offerte delle ditte produttrici aderenti all’evento. Il punto Info propone agli appassionati alcune importanti pubblicazioni sull’enogastronomia del territorio a prezzi scontati. Si consiglia vivamente la visita gratuita al Museo della Ceramica presso Palazzo Sturm.