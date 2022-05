BASSANO – Arrestato 34enne: era stato espulso, trovato con droga reagisce con violenza e fa cadere un poliziotto

Nel pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato di Polizia di Bassano del Grappa hanno arrestato un cittadino nigeriano, di 34 anni, per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. Lo stesso, inoltre, è stato denunciato per lesioni personali; l’uomo era domiciliato a Bassano del Grappa presso un centro di accoglienza, dal quale era stato allontanato nei giorni scorsi.

In particolare intorno alle 08.15 di ieri, la Volante di turno del Commissariato hanno rintracciato presso un centro di accoglienza per immigrati nel Quartiere San Vito il cittadino straniero, il quale aveva già a suo carico un Decreto di espulsione con Ordine del Questore di lasciare il Territorio Nazionale, al quale non aveva mai ottemperato.

Lo stesso veniva accompagnato presso gli uffici del Commissariato, ma durante le fasi di identificazione ha reagito violentemente contro gli Agenti e si è dato alla fuga lungo le scale dell’edificio. Nella circostanza, per guadagnare la via d’uscita, spingeva con violenza un Operatore di Polizia, il quale cadeva per le scale, procurandosi lesioni poi giudicate guaribili in 4 giorni.

L’uomo, pertanto, veniva rincorso e bloccato all’esterno della struttura ed a seguito del controllo è stato rinvenuto in suo possesso un involucro contenente circa 24 grammi di marjuana, sostanza poi sequestrata.

Per questi motivi, quindi, gli Agenti procedevano immediatamente all’ arresto dello straniero per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il soggetto, inoltre, veniva denunciato per lesioni personali e per non aver ottemperato all’ Ordine del Questore di abbandonare il Territorio Nazionale entro 7 giorni dalla data di notifica.

Il Pubblico Ministero di turno disponeva di trattenere l’arrestato presso le Camere di Sicurezza del Commissariato di Bassano in attesa del Giudizio Direttissimo, che si è svolto nella mattinata odierna presso il Tribunale di Vicenza. Il Giudice ha convalidato l’arresto rimettendo il soggetto in libertà con l’obbligo di firma