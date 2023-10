BASSANO – 23enne ruba un furgone danneggiando cancello e auto parcheggiate, fa un incidente e viene arrestato

Nella notte del 15 ottobre i carabinieri della Stazione Carabinieri di Marostica hanno arrestato per furto aggravato un 23enne cittadino marocchino, residente anagraficamente a Buggiano (Pistoia), ma di fatto in Italia senza fissa dimora, censito penalmente.

Un passante aveva chiamato il 112 dopo aver assistito ad un incidente stradale: la fuoriuscita autonoma di un furgone Iveco Daily avvenuta lungo viale Asiago a Bassano del Grappa.

Sul posto, i militari, dopo aver proceduto ai rilievi del sinistro stradale, hanno deciso di condurre il ragazzo, che presentava diverse escoriazioni, negli Uffici della Compagnia di Bassano del Grappa per svolgere ulteriori accertamenti. Si è scoperto che il furgone era stato sottratto poco prima dell’incidente da un’autorimessa del quartiere San Michele, situata ad appena un chilometro di distanza dal luogo del fatto.

Nello specifico, si accertava che l’autocarro era stato asportato sfondando la cancellata dell’officina, non prima di aver danneggiato altre autovetture parcheggiate nello stesso piazzale al fine di guadagnarsi la fuga.

Pertanto, viste le tempistiche, la vicinanza dei luoghi, l’atteggiamento tenuto dal giovane, che all’arrivo

dei militari rifiutava le cure del caso, tenuto conto degli inequivocabili elementi indiziari acquisiti a suo

carico, lo stesso veniva dichiarato in stato di arresto poiché ritenuto responsabile del furto del veicolo e,

su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Vicenza, trattenuto momentaneamente presso le camere di sicurezza della Tenenza di Dueville, in attesa della celebrazione

del rito direttissimo tenutosi nel corso della mattinata del 16 ottobre u.s., all’esito del quale il giudice del

Tribunale di Vicenza, ha convalidato l’arresto operato dalla Stazione Carabinieri di Marostica,

applicando a suo carico la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla P.G.

individuata nella Stazione dei Carabinieri di Tombolo (PD).