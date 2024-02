BASSANO – 20enne attraversa le strisce pedonali e viene investito da un 19enne

Grave incidente la notte scorsa poco dopo mezzanotte in via De Gasperi a Bassano del Grappa. Un giovane di 20 anni è stato investito mentre stava attraversando le strisce pedonali in zona Ossario. Ad investirlo una Fiat 500X condotta da un ragazzo di 19 anni. Non sono ancora chiare le cause dell’investimento, anche se una delle ipotesi (riportata un quotidiano locale) è che il conducente fosse distratto dal cellulare. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 e portato al San Bassiamo con 50 giorni di prognosi per le ferite riportate, fra cui la frattura al bacino. Sul posto per i rilievi i carabinieri