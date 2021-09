Bassano: 17enne picchiato in centro storico

Il Giornale di Vicenza riporta dell’aggressione subita da un 17enne di Romano in centro a Bassano. Il ragazzo, uno studente, stava passeggiando in piazza a fine serata quando si era trovato costretto a difendere le sue amiche per non consegnare i soldi a due ragazzi stranieri. I due l’hanno aggredito e il ragazzo è finito in ospedale in codice giallo. Sul caso indagano i carabinieri.

I fatti: il giovane era in compagnia delle sue due amiche durante una passeggiata in via Portici Lunghi a Bassano. I due aggressori, poco prima, avrebbero cercato di attaccare bottone con le ragazze senza riuscirci, per poi chiedere al ragazzo due euro, ma il giovane si sarebbe rifiutato di darglieli. A quel punto è scattata la violenza e i due avrebbero preso a calci e pugni il bassanese. Mentre le due ragazze cercavano aiuto, il giovane sarebbe rimasto per qualche minuto a farsi picchiare dagli altri due, fino a quando i due aggressori (due ragazzi di circa vent’anni) non sono fuggiti.

Ora i carabinieri stanno cercando i responsabili dell’aggressione.