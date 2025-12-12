Avvocati contro il Governo: “Emendamento sulla fiscalità bloccherebbe i compensi”

ROMA – Nella manovra del Governo Meloni spunta un intervento normativo che ha sollevato forti critiche tra gli avvocati. L’Associazione nazionale forense (Anf), guidata da Giampaolo Di Marco, denuncia che l’emendamento 129.1000 e il comma 10 dell’articolo 129 della legge di bilancio subordinano il pagamento dei compensi al rispetto degli obblighi fiscali e contributivi.

Secondo Di Marco, la misura «rischia di bloccare o ritardare i pagamenti anche in presenza di irregolarità temporanee o formali», in un momento in cui la categoria è già in difficoltà economica: il più recente rapporto Censis della Cassa Forense evidenzia che metà degli avvocati italiani guadagna meno di 21.233 euro l’anno.

L’Anf ricorda che il rischio era già stato segnalato lo scorso ottobre, durante l’esame della manovra al Senato, in particolare per il patrocinio a spese dello Stato, dove la norma potrebbe avere effetti devastanti su migliaia di professionisti. «La prestazione professionale comporta già l’obbligo di rispettare le norme fiscali e previdenziali. Trasformarlo in condizione per il pagamento significa scaricare sul singolo controlli che spettano alla Pubblica amministrazione», spiega Di Marco.

Secondo l’associazione, la disposizione «compromette i rapporti tra professionisti e Pubbliche amministrazioni, generando oneri burocratici, ritardi e potenziali blocchi dei compensi, senza alcun reale beneficio contro l’evasione». L’Anf invita il Governo a fare marcia indietro e chiede alle forze politiche di opporsi alla norma in sede parlamentare, sottolineando che legalità e trasparenza non devono trasformarsi in burocrazia paralizzante.

Il testo contestato recita: «Il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi da parte dei liberi professionisti che rendono prestazioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche o di altri soggetti con compensi a carico dello Stato è condizione per il pagamento dei relativi emolumenti».