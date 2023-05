Avvistato lupo a Gambugliano: l’avviso del sindaco

(immagine di archivio)

Un esemplare di lupo è stato avvistato a Gambugliano e questa volta non si tratterebbe di una fake news come nel caso dell’orso (era un cane) in zona Val Liona. A confermarlo è lo stesso sindaco Matteo Forlin che ha diffuso una comunicazione su facebook alla cittadinanza il 9 maggio.

“Siamo stati avvisati – scrive – di un avvistamento di un lupo l’altra sera a Gambugliano.

La polizia provinciale ci ha confermato la presenza di un esemplare in zona e quindi si invita a fare attenzione, specialmente nelle ore notturne, a coloro che circolano a piedi soprattutto se accompagnati da cani o bambini.

Si consiglia di mettere in sicurezza con adeguati recinti capre, pecore e asini.

𝙎𝙞𝙖𝙩𝙚 𝙘𝙖𝙪𝙩𝙞 𝙢𝙖 𝙣𝙤𝙣 𝙖𝙡𝙡𝙖𝙧𝙢𝙖𝙩𝙚𝙫𝙞.

Parliamo di un animale selvatico che non attacca l’uomo e solitamente si tiene a distanza dall’uomo.

La situazione è monitorata e abbiamo avvisato chi di dovere.

Più che fare allarmismi, ci sembra opportuno consigliare delle buone norme di comportamento da adottare sia in casa che quando ci si trova all’esterno specialmente durante le ore notturne. Per questo vi lasciamo un memorandum creato dal progetto “Life Wolf Alps EU” https://www.lifewolfalps.eu/

Per qualsiasi informazione e delucidazione non esitate a contattarmi”

Il sindaco allega anche un vademecum