L’auto si è schiantata contro il muretto di una casa e per lui non c’è stato scampo: è morto così ieri Pietro Vigolo, vicentino di 84 anni residente a San Bonifacio nel veronese. L’incidente è avvenuto ieri a Monteforte d’Alpone, sempre nel veronese, poco dopo le 16. Solo la Opel Agila di Vigolo è rimasta coinvolta nello schianto mortale, all’angolo tra via Perazzolo e viale Olimpia.