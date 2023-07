Assegnato il Premio Romeo Menti 2023: ecco i vincitori

Sono stati consegnati ieri in Casa Vicenza allo Stadio Menti i riconoscimenti ai giocatori, ai tecnici e ai dirigenti selezionati per il Premio Romeo e Umberto Menti 2023.

Erano presenti il presidente della Provincia Andrea Nardin con il consigliere delegato allo sport Giulia Busato, il vicepresidente vicario del Comitato Regionale Figc Patrick Pitton, il presidente del Centro Coordinamento Club Biancorossi e di Banca BVR Maurizio Salomoni Rigon, il vicepresidente di Agsm Aim Gianfranco Vivian, il presidente dell’Arzignano Valchiampo Lino Chilese e i tre ex-biancorossi Adriano Bardin, Roberto De Petri e Beppe Lelj.

Gli atleti premiati sono Giacomo Zanato difensore e capitano della squadra Allievi Provinciali del Real San Zeno Arzignano, Tobia Danese attaccante della squadra Juniores Provinciale del Real San Zeno Arzignano, Alessandro Beato difensore centrale della squadra Allievi Regionali del Camisano S. Maria, Noemi Battilana difensore della squadra Juniores Regionali 2005 e di quella di Serie C del Vicenza Calcio Femminile. Per la categoria Settori Giovanili di societa professionistiche il premio e stato assegnato a Matteo Gobbo difensore e capitano della squadra Juniores Regionali 2005 dell’Arzignano Valchiampo.

Il Premio speciale per atleti distintisi per abnegazione, attaccamento, sacrificio e stato assegnato a Vincenzo Comito, capitano della squadra di serie C2 della Leonicena Calcio a 5, giocatore in attivita anche nel campionato di serie A ipovedenti B2/B3 FISPIC e capitano della Nazionale Italiana della stessa categoria, con cui giochera il Mondiale IBSA di Birmingham in agosto.

Come miglior responsabile di Settore Giovanile e stato premiato Michele Nicolin, dal 1° luglio 2018 responsabile delSettore Giovanile dell’LR Vicenza, la cui Under 17, nella stagione sportiva 2022-2023, si e laureata Campione d’Italia Serie C e la cui Under 16 e vicecampione d’Italia Serie C di categoria.

Miglior allenatore provinciale e stato designato Luca Rigoni, tecnico della squadra Under 17 dell’LR Vicenza, campione nazionale di categoria. Rigoni e un ex-giocatore professionista con vent’anni di carriera ed ha collezionato 144 presenze e 9 gol segnati in biancorosso.