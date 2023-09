In aggiornamento

Grave incidente stamane a Tezze di Arzignano all’incrocio tra via Zaupa e via Montecchio. Alle 11 circa un pedone è stato investito da un furgone in transito ed ha perso la vita sul colpo. La vittima è G.G., un pensionato residente in zona. Sul posto i sanitari del Suem 118 e la Polizia Locale di Arzignano per i rilievi del traffico.