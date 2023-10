Arzignano, la riqualificazione del campo da calcio è all’insegna della sostenibilità con il sostegno di Acque del Chiampo

I giovani calciatori del Real S. Zeno Arzignano tornano a giocare sul campo di casa grazie al progetto di riqualificazione del terreno di gioco parrocchiale della frazione di Arzignano e all’impegno finanziario della società sportiva presieduta da Mauro Bergozza e degli sponsor, con il sostegno di Acque del Chiampo.

Un intervento all’insegna della sostenibilità, poiché la sovvenzione erogata dal gestore idrico è servita a ripristinare una vecchia vasca di raccolta abbandonata per utilizzare l’acqua piovana, proveniente dalla piastra sportiva polivalente soprastante, per irrigare il terreno di gioco, invece di attingere acqua potabile dall’acquedotto.

I lavori per la realizzazione del nuovo impianto di irrigazione sono terminati da poco e prossimamente verrà riqualificato anche il manto erboso attualmente degradato.

“Ringraziamo Acque del Chiampo per aver creduto nel nostro progetto di riqualificazione che intende “riportare a San Zeno” i calciatori più piccoli, fornendo loro anche un esempio pratico di risparmio idrico nell’ottica della sostenibilità – commenta il presidente della società dilettantistica, Mauro Bergozza -. L’acqua è un bene prezioso e ci teniamo a farlo capire a giovani e giovanissimi che saranno protagonisti delle sfide ambientali del futuro”.

Attualmente nelle squadre giovanili – in tutto sono più di 220 ragazzi fra i 6 e i 18 anni – i più piccoli giocano sul campo parrocchiale del Mattarello, gli intermedi sul campo di San Zeno e i più grandi su quello comunale di Costo. Una soluzione definitiva, attesa da tempo fino al completamento della riqualificazione del campo di San Zeno, gravemente danneggiato dalla tromba d’aria dell’agosto del 2020. Il progetto di riqualificazione ha ricevuto il patrocinio del Comune di Arzignano.

Questo intervento permetterà ai più piccoli di dividersi tra San Zeno ed il Mattarello in modo da avere spazio sufficiente a disposizione sia in campo che negli spogliatoi.

“Siamo felici di poter contribuire alla rinascita di un campo di gioco che rappresenta un punto di riferimento per San Zeno e per tanti piccoli sportivi – commentano il vice presidente di Acque del Chiampo, Guglielmo Dal Ceredo, e il direttore generale, Andrea Chiorboli -. L’emergenza idrica vissuta negli ultimi due anni ci ha dato ulteriore conferma che l’acqua dell’acquedotto va utilizzata per gli usi essenziali, e bisogna evitare di sprecarla se ci sono possibilità alternative. In quest’ottica, il progetto del Real San Zeno è un esempio virtuoso di sostenibilità”.