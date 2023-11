Arrestato guru di una setta ricercato in tutta Europa: liberate in Francia 26 ‘vittime’

Il loro vicino di casa, un uomo di 71 anni, era uno dei più ricercati in Europa. Gregorian Bivolaru era sospettato di essere il capo di una setta, accusato di stupro, traffico di esseri umani e rapimento in una banda organizzata. Il 28 novembre, martedì, sono state arrestate 41 persone. Nel contesto di questo caso, sono state scoperte 26 vittime in alloggi angusti e privi di igiene, come a Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne). Le donne erano sotto l’influenza dell’uomo che chiamavano “Grieg”. Gregorian Bivolaru, di nazionalità romena, era considerato dai suoi seguaci una figura quasi divina. Nel 1990 ha fondato un’associazione di yoga tantrico focalizzata sulle energie sessuali. L’organizzazione è rapidamente cresciuta, estendendosi in una trentina di Paesi con un raduno annuale in Romania, dove le donne venivano selezionate dal guru, secondo quanto affermato da Hugues Gascan, presidente del gruppo che studia il fenomeno settario. Dal 2008 sono emerse preoccupazioni riguardo all’organizzazione, con accuse di violenza sessuale e denunce da parte delle vittime. Gregorian Bivolaru è stato condannato per stupro in Romania, ma il guru è rimasto in carcere solo per un anno. Attualmente, rischia fino a 30 anni di prigione, ma è ancora considerato innocente.