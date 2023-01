ARGUGNANO : inauguration de l’œuvre d’art « LOVE » pour l’école ‘Foscolo’

Mardi 17 janvier a été inaugurée, dans le jardin de l’école ‘Foscolo, la sculpture Pop Art « LOVE » de l’artiste Robert Indiana. Une œuvre au succès planétaire que l’on retrouve à New-York mais aussi dans d’autres grandes villes du monde. Après avoir quitté la Chine, elle vient d’être érigée dans le jardin de l’école à la croisée des chemins.

Un don symbolique

Cette inauguration a réuni les élèves, le personnel de l’école et les protagonistes de cette initiative. Ensemble, ils ont tous applaudi, très fiers et honorés de ce cadeau, porteur de créativité. Un présent hors du commun d’Onorato Orlando Ferri, originaire du sud de l’Italie qui a trouvé son amour dans cette petite ville du Vicentino où il vit et travaille dans son entreprise Bericah depuis 44 ans. Il nous rappelle que cette œuvre « LOVE » est un don du cœur pour la communauté et le territoire, l’amour sous toutes ces formes, un espoir pour redonner du sens à la vie et de la motivation …Le maire Paolo Pellizzari rejoint ses idées et ajoute que c’est un message de positivité…particulièrement pour la culture et la formation des jeunes. Il insiste aussi sur le fait que cette œuvre installée à la vue de tous, pourrait guider les citoyens vers un avenir meilleur.

Une œuvre qui a vraiment sa place dans cette ville de 8000 habitants.

De nombreuses façades de la ville sont Tapissée de Street art, un beau mariage de bâtiment ancien, d’innovation et de modernisme. Un brin de fantaisie traverse la commune.

L’exemple le plus étonnant est l’école Scamozzi, par son architecture avant-gardiste. Conçue en partie en bois de teck et recouverte aussi de peinture Street art. C’est un lieu qui stimule l’esprit de créativité des jeunes enfants et des grands comme le rappelle le maire. De plus, elle est dotée d’un système d’aération dernière génération permettant le renouvellement d’air, évitant ainsi la prolifération de germes et virus en milieu fermé. Une structure respectueuse de l’environnement et de l’humain.

Accueillir « LOVE », est fort de sens. La directrice de l’école Chiara Segato promet avec ses élèves d’en prendre soin et de l’honorer mais aussi de l’accepter au quotidien pour qu’elle devienne aussi le symbole de l’école dans le partage de ses valeurs.

ARGUGNANO: inaugurazione dell’opera d’arte «LOVE» per la scuola Fooscolo

Martedì 17 gennaio è stata inaugurata, nel giardino della scuola Foscolo di Argugnano, la scultura Pop Art «LOVE» dell’artista Robert Indiana. Un’opera di successo mondiale che si ritrova a New York, ma anche in altre grandi città del mondo. Dopo aver lasciato la Cina è stata appena eretta nel giardino della scuola ad un incrocio.

Un dono simbolico

Quest’inaugurazione ha riunito gli alluni, il personale della scuola e i protagonisti di questa iniziativa.Tutti insieme hanno applaudito, molto orgogliosi e onorati di questo dono, portatore di creatività. Un regalo insolito di Onorato Orlando Ferri, originario del Sud italia, che ha trovato il suo amore in questa piccola città del Vicentino dove vive e lavora nella sua azienda Bericah da 44 anni. Ci ricorda che quest’opera «LOVE» è un dono del cuore per la comunità e il territorio, l’amore in tutte queste forme, una speranza per ridare senso alla vita e alla motivazione … Il sindaco Paolo Pellizzari si unisce alle sue idee e aggiunge che è un messaggio di positività… soprattutto per la cultura e la formazione dei giovani. Insiste anche sul fatto che quest’opera installata in vista di tutti, potrebbe guidare i cittadini verso un futuro migliore.

Un’opera che ha davvero il suo posto in questa città di 8000 abitanti.

Molte facciate della città sono tappezzate da Street art, una bella combinazione di vecchio edificio, innovazione, modernismo. Un filo di fantasia attraversa il comune. L’esempio più sorprendente è la scuola Scamozzi, per la sua architettura all’avanguardia. Progettato in parte in legno di teak e coperto anche con vernice Street art. È un luogo che stimola lo spirito creativo dei bambini e degli adulti, come ricorda il sindaco. Inoltre, è dotata di un sistema di aerazione di ultima generazione che permette il ricambio d’aria, evitando così la proliferazione di germi e virus in ambiente chiuso. Una struttura rispettosa dell’ambiente e dell’uomo.

Accogliere «LOVE», è forte di senso. La direttrice della scuola Chiara Segato promette con i suoi allievi di prendersene cura e onorarla, ma anche di accettarla nella quotidianità affinché diventi anche il simbolo della scuola nella condivisione dei suoi valori.