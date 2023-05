ARCUGNANO – PATTO SPECIALE CON LA LILT PER LA SALUTE E LA PREVENZIONE (VIDEO)

Il Comune deve aver cura dei propri cittadini e il Sindaco di Arcugnano Paolo Pellizzari questo impegno l’ha preso davvero sul serio, firmando ufficialmente la prima convenzione tra un’Amministrazione locale e LILT Vicenza per effettuare lo screening ai propri compaesani, dedicato in particolar modo al mondo femminile. Il documento è stato sottoscritto, in calce, anche dal Presidente di LILT Cesare Benedetti, presente insieme al suo vice Giuseppe Galvanin e al Direttore Sanitario Rolando Negrin.

“Oggi si cambia davvero la prospettiva! – Sottolinea Benedetti – Un Comune che si fa carico di questa responsabilità non solo è lodevole ma è anche lungimirante, investe sulla salute dei propri cittadini e sul loro benessere. Speriamo che sia la prima di tante altre convenzioni con altri Comuni vicentini che condividono la nostra costante mission verso la prevenzione”.

Il legame è reciproco, se il Comune di Arcugnano si impegna a contribuire con una somma di 15mila euro, LILT Vicenza dal canto suo avrà modo di organizzare a titolo gratuito, nelle sale messe a disposizione dall’amministrazione, degli incontri pubblici sugli argomenti che stanno più a cuore: la sana alimentazione e corretti stili di vita; la disassuefazione al fumo; informazioni sull’HPV (papilloma virus) e la relativa vaccinazione; la prevenzione dei tumori del collo dell’utero, del tumore al seno e quelli maschili. Oggetto dell’accordo anche i controlli clinici e strumentali che si effettueranno presso gli ambulatori di LILT Vicenza aperti, gratuitamente, a tutte le donne residenti ad Arcugnano in età compresa tra i 30 e 49 anni: visita senologica ed ecografia mammaria e a seconda dell’età anche la mammografia, in particolar modo dai 40 anni. Gli specialisti della LILT saranno a disposizione per leggere i referti e per redigere una relazione destinata al medico curante. Si comincerà il primo giugno di quest’anno con validità annuale, rinnovabile.

Non solo la firma ma una fidata stretta di mano per formalizzare l’accordo e per condividere gli stessi obiettivi: “Riteniamo davvero fondamentale che anche il Comune stesso si occupi della salute pubblica, in questo caso della prevenzione. Siamo orgogliosi di essere i primi a formalizzare questo impegno. – Sottolinea il Sindaco Pellizzari – Forniremo le liste anagrafiche a LILT che potrà inviare i promemoria alle nostre concittadine e saremo in prima fila per promuovere incontri e approfondimenti dedicati ai giovani e anche alla prevenzione maschile. La mia giunta e io sposiamo totalmente il motto dell’associazione: l’obiettivo è riuscire ad arrivare prima del male e del dolore, perché PREVENIRE E’ VIVERE”.

Le pazienti potranno esprimere osservazioni, consigli e livello di gradimento attraverso un questionario e verranno raccolti i dati statistici per monitorare i risultati delle visite e l’andamento della diffusione delle patologie.

Tra gli obiettivi di LILT Vicenza per il 2023 c’è anche quello di mantenere aggiornate le dotazioni tecnologiche essenziali, acquistando un mammografo con tomosintesi: una tecnologia più specifica, più sensibile e meno invasiva che consente di studiare la mammella a “strati” per analizzare in maniera più chiara e accurata anche sottili alterazioni dei tessuti, indicative di un tumore di piccole dimensioni, con percentuali di resa pari quasi al doppio di quelle offerte dalla mammografia digitale.

Gli ambulatori attivi in Borgo Casale sono di dermatologia, ginecologia, senologia, urologia e radiologia, nel 2022 sono state fatte 9.088 visite specialistiche e analisi strumentali.

Più del 70% sono rivolte ad un pubblico femminile, di cui il 56% sono visite in ambito senologico. Un servizio che continua a essere premiato dal territorio come dimostrano i dati del 2022 che contano un +16% di visite effettuate e un +18% di mammografie rispetto al 2021.