Apre un Despar a Bolzano Vicentino

Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia Romagna e la Lombardia, ha inaugurato oggi a Bolzano Vicentino, in via Chiodo 2, un nuovo punto vendita ad insegna Despar, gestito attraverso il rapporto di affiliazione con la società YES Srl

Si tratta della riapertura di un precedente esercizio commerciale a diversa insegna, su cui Despar e YES Srl hanno deciso di investire per servire al meglio il bacino di clientela dell’alta padovana e della bassa vicentina.

Il nuovo negozio, totalmente riorganizzato, ha una superficie vendita di circa 500 mq totali, dove trovano posto i reparti di ortofrutta e panetteria, e quelli di macelleria e gastronomia servite, con molti prodotti provenienti direttamente da fornitori di prossimità, in particolare per il settore carne.

Proprio il legame con il territorio, che Aspiag Service incentiva continuamente anche nelle sue scelte di fornitura, vede un assortimento di prodotti a scaffale che intendono promuovere le filiere locali e valorizzare al meglio la qualità ricercata dai produttori berici, quali ad esempio la soppressa e gli insaccati vicentini e la carne allevata nel Bassanese.

“Siamo orgogliosi – commenta Alberto Loreto, Capo Area Veneto Affiliati Despar – di questa nuova iniziativa commerciale che promuove un punto vendita a esigenza e misura del territorio che lo ospita. Ricercheremo la migliore soddisfazione della clientela proprio grazie alla nostra capacità di armonizzarci con questa provincia e con i suoi abitanti, ottimizzando il servizio anche attraverso la ricerca e la promozione delle bontà e qualità locali”.

Il punto vendita permetterà di impiegare 7 nuovi collaboratori, selezionati fra le candidature provenienti dal territorio.

Il punto vendita sarà aperto con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 19.30.