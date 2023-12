Apre la boutique di Maison Margiela in Piazza San Marco

Maison Margiela annuncia l’apertura della nuova boutique nella storica Piazza San Marco a Venezia. Con i suoi 50 metri quadrati, lo store e il suo concept riflettono il linguaggio visuale voluto dal Direttore Creativo John Galliano per la Maison.

La boutique ospita le ultime creazioni di Maison Margiela che comprendono accessori, articoli di piccola pelletteria, scarpe e profumi, insieme a una selezione di ready-to-wear.

La facciata esistente e le finestre in vetro sono state restaurate mantenendo gli elementi storici, mentre sono state aggiunte nuove porte e telai delle finestre realizzati in ottone scuro patinato.

Evidenziando l’abilità artigianale veneziana, tra le principali caratteristiche di design della boutique vi sono il pavimento in terrazzo veneziano che è stato realizzato in loco ed è costituito da granuli di marmo legati insieme da un composto a base di calce o cemento, mescolato con ghiaia fine di graniglia e opus signinum. Questa tecnica tradizionale di pavimentazione è stata scelta per la sua unicità: le tonalità, i mosaici e il vetro colorato emergono sempre in modo diverso, creando una texture unica.

Si tratta di una tecnica e di una sapienza tipiche veneziane utilizzate da decenni, che hanno una storia e che sono state preservate nel tempo. Nello specifico, una volta che la malta è preparata e livellata, i granuli di marmo vengono seminati, il terrazzo viene poi battuto, lucidato, rivestito con olio di lino e infine incerato.

Gli arredi della boutique, tra cui un angolo ready-to-wear e gli espositori per la piccola pelletteria, sono realizzati in travertino riempito di resina epossidica bianca, e sono ulteriormente esaltati da una parete specchiata.

L’unicità di questo spazio, con il suo soffitto a volta e la posizione iconica, è enfatizzata da alcuni prodotti in edizione limitata appositamente progettati e dotati di certificati di autenticità. Tra questi, un bicchiere Maison Margiela by Venini, realizzato a Murano in collaborazione con Venini, in edizione limitata di 30 pezzi, così come gli iconici busti bianchi realizzati in gesso e decorati con tre diversi Merletti in pizzo, realizzati a Burano.

Il concept per le boutique di Maison Margiela ha debuttato con il negozio di Bruton Street a Londra, seguito da Avenue Montaigne a Parigi, Osaka, Giappone, e Shanghai, Cina.

Maison Margiela possiede e gestisce 120 negozi in tutto il mondo.