Antidroga a Vicenza: arresti, denunce e sequestri grazie anche alla recinzione di Campo Marzo

Vicenza, 5 febbraio 2026 – 12:00 – Redazione Cronaca

Si è conclusa con un arresto, due denunce e oltre una decina di segnalazioni alla Prefettura una settimana di serrate operazioni antidroga condotte dalla polizia locale di Vicenza. Gli interventi, che hanno interessato Campo Marzo, il Quadrilatero, il Giardino Salvi, corso Santi Felice e Fortunato e viale San Lazzaro, hanno portato all’identificazione di circa cinquanta persone, con il sequestro di più di quaranta dosi di sostanza stupefacente e circa 600 euro ritenuti provento di spaccio.

Il bilancio delle attività è stato illustrato stamane dal sindaco Giacomo Possamai insieme al comandante della polizia locale Massimo Parolin e ai commissari coordinatori del NOS Alessandro De Franciscis e delle pattuglie antidegrado Guido Guglielmi.

«Questi interventi – ha commentato il sindaco – dimostrano l’incessante impegno della polizia locale contro il micro spaccio, soprattutto a Campo Marzo. Da alcuni anni, anche grazie al lavoro delle amministrazioni precedenti, questo grande polmone verde sta diventando sempre più vissuto dai cittadini. La recinzione si sta rivelando efficace nel circoscrivere le zone critiche, che ora riguardano solo alcune aree esterne».

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’arresto di mercoledì 4 febbraio è avvenuto dopo che le telecamere di sorveglianza avevano monitorato un uomo sospetto, più volte seduto vicino alla recinzione di Campo Marzo, raggiunto da acquirenti che raccoglievano oggetti da terra. Una squadra in borghese del NOS ha fermato uno degli acquirenti, trovandolo in possesso di una dose di marijuana, mentre le pattuglie antidegrado hanno bloccato lo spacciatore, J.W., 35 anni, trovato con 99 euro provento di attività illecita e 15 grammi di marijuana nascosti in un calzino. L’uomo è stato arrestato, mentre l’acquirente segnalato alla Prefettura.

Nei giorni precedenti, analoghi interventi hanno portato alla denuncia di I.O., 30 anni, trovato in possesso di 500 euro provento di spaccio, e alla segnalazione alla Prefettura di un acquirente di 38 anni. I controlli si sono estesi anche al Giardino Salvi, con la scoperta di dieci persone in possesso di dosi tra cocaina, eroina, crack e hashish, tutte segnalate alla Prefettura.

Infine, tra corso Santi Felice e Fortunato e viale San Lazzaro, gli agenti hanno sequestrato un coltello a serramanico di 10,5 centimetri a un uomo di 35 anni, poi denunciato.

Il sindaco Possamai ha sottolineato che l’impegno della polizia locale è riconosciuto anche a livello regionale, con i coordinatori del NOS e delle pattuglie antidegrado chiamati da ANCI Veneto a formare altre polizie locali sul contrasto a spaccio e degrado urbano. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle aree più colpite dai fenomeni di microspaccio.