Annecy (gemellata con Vicenza) – Anziani attaccati dai corvi, che assediano una casa di riposo

Situazione incredibile per i pazienti della residenza di Castalies, una casa di riposo situata nel centro di Annecy (Alta Savoia). Sono passate diverse settimane da quando i corvi si sono stabiliti intorno alla loro residenza e una decina di loro sono stati attaccati da questi uccelli.

Come raccontato da France 3 Auvergne Rhône-Alpes , due residenti sono stati addirittura feriti alla testa dopo essere stati attaccati dai corvi con il becco. ” È psicosi, i nostri specializzandi hanno paura. Ci chiedono se possono uscire. Certo, li autorizzo ma consiglio loro di mettersi il cappello. Mi sono anche offerto di mettere dei campanellini, che usiamo per tenere in caldo le stoviglie . Non hanno voluto, è comprensibile” , confida al quotidiano il gestore del ristorante della casa di riposo.

Anche una residente di Annecy è stata attaccata contemporaneamente da diversi uccelli, mentre passeggiava sulle rive del Thiou. La causa della loro aggressività rimane misteriosa.