Andar per malghe: il 23 luglio porte aperte nelle malghe di Valmaron e Marcesina

Il lavoro con gli animali al pascolo e la gestione di una malga sono attività complesse che richiedono impegno, amore incondizionato per la montagna, tanti sacrifici e numerose competenze, spesso tramandate di generazione in generazione. Custode della montagna, il “malgaro” rappresenta infatti da secoli l’essenza delle professioni montane. La ricompensa, in termini di panorami incredibili, albe e tramonti mozzafiato, è sicuramente senza uguali. Come sarebbe provare la vita d’alpeggio per un giorno? Sabato 23 lugliolaPro Loco di Enego, in collaborazione conJeEvent, organizza unagiornata di porte aperte nelle malghe di Valmaron e Marcesina. Andar per malghe di nome e di fatto: per tutta la giornata grandi e piccini potranno andare alla scoperta della vita di malga in autonomia o grazie a numerose attività ed escursioni guidate a piedi e in e-bike. Si tratta di un vero e proprio viaggio alla scoperta dei sapori di malga, degli animali e dei ritmi di vita di montagna. Per l’occasione, ogni malga ospiterà un birrificio artigianale o una cantina. In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato a sabato 30 luglio.

Il programma della manifestazione

A Malga Sette Caliere, conosciuta anche con il nome storico di Malga I Lotto Valmaron, non mancheranno i taglieri di formaggi tipici e affettati, ma sarà possibile degustare anche tosella, formaggio fuso, musetto, polenta e verdure. Durante tutta la giornata saranno previsti giri in carrozza e in pony, nonché degustazioni di yogurt di produzione propria. Alle 10.00 si terrà la dimostrazione di come si faceva un tempo il burro, alle 14.00 sarà possibile fare un tour della malga e dei suoi pascoli, mentre alle 16.45 ci sarà una dimostrazione di mungitura a mano e di recupero del bestiame con i Border Collie.

Malga II Lotto Valmaron ospiterà per tutto il giorno numerosi laboratori per bambini. Alle 11.00 uno spazio dedicato ai “Racconti di transumanza”, mentre alle 17.00 si terrà una dimostrazione di mungitura a mano. Non mancheranno una degustazione e tanti assaggi di prodotti tipici.

A Malga III Lotto Valmaron si terrà uno spettacolo di carving (sculture con la motosega) e giochi per bambini. Si potrà degustare piatti con tosella, funghi, polenta, fagioli e formaggio. Saranno presenti inoltri cani da ricerca per una dimostrazione.

Malga IV Lotto Valmaron proporrà un tagliere di formaggi tipici con una selezione di caprini. Durante tutta la giornata sarà possibile conoscere le capre della malga e la loro vita: cosa mangiano, le razze allevate e le loro abitudini. Alle 16.30 in programma la dimostrazione di mungitura delle capre.

Malga II Lotto Marcesina accoglierà i visitatori con una degustazione di formaggi e salumi locali con il Tagliere “Sapori di Marcesina”.

Malga V Lotto Marcesina proporrà invece un minestrone della tradizione, polenta e soppressa. Alle 10.00 sarà offerto a tutti i bambini del gustosissimo yogurt.

A Malga Marcesina di Sopra sarà possibile mangiare panini “onti”, la panna cotta “della Jenny” e creme caramel con il latte di malga. Proprio da qui, alle 16.00, partirà l’escursione guidata con visita alle malghe di Marcesina e alla Torbiera.

Alle 15.30 si terrà un momento culturale “Storia di Antonio Bergamas, figlio della Mamma d’Italia” presso la Chiesetta di San Lorenzo in Marcesina. Alle 16.00, al Rifugio Marcesina, in programma “Il Sorriso vien leggendo, letture a cura del gruppo “Letture riflesse” con dolci e prodotti della zona.