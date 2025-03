Ancora una valanga in montagna: sciatore disperso

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Le condizioni meteo delle ultime ore, con temperature elevate e abbondanti nevicate, hanno reso instabili i pendii, aumentando il rischio valanghe sulle Alpi. Stamane tre persone sono state travolte nella zona di Capanna Presena, in Val di Sole, Trentino. Due di loro sono riuscite a mettersi in salvo, mentre una risulta ancora dispersa sotto la neve. L’evento è stato forse innescato dal passaggio degli stessi scialpinisti, poi trascinati a valle dalla massa nevosa.

L’incidente si inserisce in un fine settimana drammatico per le montagne italiane. Il caso più grave si è registrato nel Bellunese, sul versante ovest di Forcella Giau nel comune di San Vito di Cadore. Tre scialpinisti sono stati travolti e due di loro hanno perso la vita: si tratta di Abel Ayala Anchundia, 38 anni, di Vittorio Veneto, ed Elisa De Nardi, 40 anni, di Conegliano. I due, estratti dalla neve in condizioni critiche e ricoverati in terapia intensiva, ma non ce l’hanno fatta. Sempre in Trentino, sul Monte Fravort, una slavina ha investito un gruppo di 12 scialpinisti, causando ferite a due di loro. In Piemonte, a Salbertrand, un escursionista è stato parzialmente sepolto dalla neve, riportando una frattura a un arto e traumi multipli. A Pragelato, invece, tre sciatori sono stati coinvolti in un’altra valanga, riportando solo ferite lievi. In Valle d’Aosta, a Gressoney, quattro freerider stranieri sono stati investiti da una valanga. Uno di loro è stato trascinato su un salto di rocce, riportando gravi ferite.