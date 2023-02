ANCHE VICENZA, CITTÀ UNESCO, OSPITE A SANREMO – Appuntamento domani a Casa Sanremo

Iniziato Sanremo. Anche Vicenza è protagonista, non solo con i cantanti e gli ospiti. Sarà ospite come città, fra quelle culturalmente più ‘forti’ e candidate a Capitale della Cultura lo scorso anno. Intervista di Elisa Santucci all’assessore alla Cultura Simona Siotto

Giovedì 9 febbraio alle 10.30 a Casa Sanremo, spazio ufficiale del Festival della canzone italiana, ci sarà anche Vicenza, rappresentata dall’assessore alla cultura Simona Siotto.

Nello spazio “Buongiorno Sanremo” condotto da Carolina Rey, l’assessore interverrà nel programma “Ascolta la grande bellezza dei Siti UNESCO del Veneto” durante il quale si parlerà dei nove siti UNESCO del Veneto.

“La Regione del Veneto ci ha invitato a partecipare all’evento che promuove i siti UNESCO compresi nel territorio regionale – spiega l’assessore Siotto -. Credo sia un’interessante occasione per ricordare le peculiarità del sito “La città di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto” di cui il Comune Vicenza è il referente. Il Festival di Sanremo è uno degli eventi più seguiti dai telespettatori italiani, pertanto mi auguro si riveli un’importante vetrina per la nostra città che si sta facendo apprezzare sempre di più per la ricchezza del patrimonio artistico culturale”.

All’incontro, che si potrà seguire in diretta streaming sul canale ufficiale di Casa Sanremo (https://www.casasanremo.it/tv/), parteciperanno l’assessore al Territorio e Cultura della Regione del Veneto, Cristiano Corazzari, Giuliano Vantaggi, Site Manager dell’associazione “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” e Elisa Calcamuggi, responsabile marketing Dmo per le Dolomiti Le Dolomiti Bellunesi.

I nove siti patrimonio UNESCO del Veneto sono La città di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto, i Cicli affrescati del XIV secolo a Padova, Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Le opere di difesa veneziane tra il XV ed il XVII secolo, I siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino, Le Dolomiti, La città di Verona, L’Orto Botanico di Padova, La città di Vicenza e le ville palladiane del Veneto, Venezia e la sua Laguna (1987), a cui si aggiungono L’Arte delle Perle di Vetro iscritta alla lista del Patrimonio Immateriale e il Tocati iscritto al registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia. Nel Veneto, inoltre, si trovano due Riserve di Biosfera del Programma MAB (Man and the Biosphere) che sono il Delta del Po e il Monte Grappa.



Il marchio Dolomiti Bellunesi – The mountains of Venice, e la Provincia di Belluno sono partner istituzionali di Casa Italia.

