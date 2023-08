Altopiano – Perde il marito che va a cercare funghi: ritrovato dopo ore

Roana (VI), 03 – 08 – 23

Attorno alle 17 il Soccorso alpino di Asiago è stato attivato su richiesta dei Carabinieri, per una signora dispersa nella zona del Monte Erio. La 73enne di Vicenza stava percorrendo assieme al marito una strada forestale, quando lui le aveva detto che si sarebbe addentrato qualche minuto nel bosco per cercare funghi. Al momento di tornare sulla strada non l’aveva più trovata. La donna era scesa per diversi chilometri a piedi raggiungendo l’abitato dove un barista, vedendola confusa, aveva avvisato i Carabinieri, ma lei si era di nuovo allontanata. Fortunatamente verso le 19.30 una squadra la ha incrociata sulla strada e l’allarme è rientrato.