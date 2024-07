VENETO – Giornata di interventi in montagna per il Soccorso Alpino

Attorno alle 12.15 il Soccorso alpino di Auronzo è stato allertato per un cercatore di funghi, scivolato su un ripido pendio boscato del Monte Agudo. Il 78enne di Favaro Veneto (VE), che si trovava con il genero, si era fatto male a un ginocchio e aveva riportato un lieve trauma alla spalla. Individuato e raggiunto da una squadra assieme ai soccorritori della Guardia di finanza, l’infortunato è stato imbarellato e spostato in un varco tra la vegetazione aperto per il recupero, ultimato con il verricello da Falco 2. In contemporanea una squadra di Cortina è salita in fuoristrada poco sotto il Rifugio Son Forcia, su richiesta del gestore alla Centrale del 118, poiché una turista ceca di 63 anni aveva messo male un piede, con conseguente trauma che le impediva di camminare. La donna è stata portata al rendez vous con l’ambulanza al Passo Tre Croci. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato nei pressi del Rifugio Vandelli per un infortunio al polso. Una 42enne di Forlimpopoli (FC) è stata quindi accompagnata per le cure del caso all’ospedale di Cortina. È fortunatamente rientrato l’allarme per due bambini bellunesi di 11 e 12 anni, allontanatisi dalla zia nella zona del Col Gallina, Croda Negra. Attivato il Suem verso le 14.10, sul posto si è portata una squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza, che li ha incrociati poco dopo sul sentiero e li ha riaccompagnati dai familiari.