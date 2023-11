ALTO VICENTINO – Violenza in famiglia e un’arma illegale, un arrestato e un denunciato

Una persona arrestata ed una denunciata, è il bilancio dei controlli da parte dei Carabinieri della compagnia di Schio nelle ultime ore.

In particolare, a Valli del Pasubio, nella mattinata di lunedì 20 novembre, i militari della locale Stazione hanno rintracciato ed arrestato tale B.W. 65enne siriano, poiché colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Vicenza, per l’espiazione di una condanna definitiva alla pena di anni 3 mesi 5 e giorni 10 di reclusione, per il reato di maltrattamenti in famiglia, commesso tra dicembre 2018 e aprile 2019 in Vicenza. L’arrestato, dopo le operazioni di foto segnalamento, è stato condotto in carcere a Vicenza, a disposizione dell’A.G..

A Schio, la notte del 19 novembre, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno controllato, in via dell’Industria, un’autovettura Ford Fiesta, risultata condotta da un 27enne scledense. Durante il controllo, i militari rinvenivano, nella disponibilità del soggetto, un tirapugni in acciaio e gr. 1,26 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, che venivano sottoposti a sequestro. Condotto presso gli uffici di via Maraschin, il giovane è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per porto abusivo di armi e segnalato in via amministrativa quale assuntore di stupefacenti, con contestuale ritiro della patente di guida per 30 giorni.