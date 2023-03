ALTO VICENTINO – Camion sfonda ringhiera e distrugge tubature del gas

Alle 2 della notte scorsa, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP48 in Via Lampertico a Thiene per una perdita di gas a causa di un tubo divelto di un’abitazione da parte di un autocarro finito fuoristrada, che ha anche danneggiato la ringhiera: illeso l’autista. I pompieri arrivati da Schio hanno tamponato la perdita di gas fino all’intervento dei tecnici della rete gas per i lavori di riparazione. Successivamente l’intervento di un’autogrù del soccorso stradale per il recupero dell’autoarticolato. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate all’alba con il ripristino della sicurezza del luogo.