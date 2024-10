Blitz delle forze dell’ordine nel Thienese: 177 persone identificate

Proseguono nella provincia di Vicenza le Operazioni interforze ad Alto Impatto condivise disposte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Vicenza e successivamente attuate con la partecipazione di tutte le Forze di Polizia, con il coordinamento tecnico-operativo del Questore.

Nella serata di martedì 8 ottobre è stato attuato un imponente servizio operativo con la finalità di garantire maggiori livelli di sicurezza nelle aree considerate a rischio. In particolare, la città di Thiene ed i comuni limitrofi sono stati interessati da mirati controlli. Sono stati effettuati posti di controllo in diversi punti strategici della città e delle zone limitrofe, nell’ottica della prevenzione e del contrasto delle attività delinquenziali, attenzionando altresì le maggiori arterie stradali e l’area della stazione ferroviaria. Controllati anche taluni obiettivi segnalati dall’Amministrazione Comune, anche per il tramite della Polizia Locale, in una logica di collaborazione e massima sinergia tra gli enti che a diverso titolo svolgono compiti in materia di sicurezza pubblica.

All’attività ad Alto Impatto hanno concorso equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, con i seguenti apporti:

– Per la Polizia di Stato: equipaggi della Questura di Vicenza – Ufficio Volanti, Ufficio Immigrazione, Polizia Scientifica, Sezione Polizia Ferroviaria, e Reparto Prevenzione Crimine “Veneto” di Padova;

– Per l’Arma dei Carabinieri: pattuglie della Compagnia Carabinieri di Thiene e del Nucleo Operativo Radiomobile;

– Per la Guardia di Finanza: equipaggi della Tenenza di Thiene, oltre all’unità cinofila anti-droga ed al supporto dell’elicottero del Reparto Operativo AeroNavale di Venezia;

– Per la Polizia Locale: equipaggi di supporto per esigenze di ordine pubblico ed equipaggi specializzati nei controlli amministrativi.

Controllati vari esercizi commerciali (bar e sale scommesse) segnalati dal vicinato per rumori molesti o per la notevole presenza di persone che talvolta arrecano disturbo.

Mirati accertamenti sono stati effettuati anche per la verifica della situazione di soggiorno sul territorio nazionale di alcuni stranieri identificati.

Risultati conseguiti:

– Persone Identificate: 177, di cui 39 stranieri;

con precedenti penali e/o di polizia: 31

– Veicoli controllati: 35

– Esercizi commerciali/bar/sale scommesse controllati: 35

Due le sanzioni per contravvenzioni al Codice della Strada per irregolarità amministrative.

La Guardia di Finanza ha sanzionato amministrativamente il titolare di un esercizio pubblico per violazioni relative all’orario di utilizzo delle slot machine.

Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso da parte degli uffici specialistici delle varie Forze intervenute per approfondimenti di settore.

I controlli effettuati e le attività svolte sono un chiaro segnale sella sinergia tra tutte le forze dell’ordine per vigilare sulla sicurezza dei cittadini.

In sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il modulo operativo è stato condiviso con il Sindaco di Thiene, con il quale è stato convenuto il potenziamento del servizio interforze nel territorio comunale, al fine di rafforzare la prevenzione e il contrasto di iniziative illegali con particolare riguardo ai reati predatori e di migliorare il livello di sicurezza percepita da parte dei cittadini.