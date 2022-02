Alto vicentino: batte la testa contro il trattore, portato in ospedale in elisoccorso

Ieri pomeriggio, un uomo di 53 anni, Luca Scandian, residente a Zugliano, è stato vittima di un incidente mentre lavorava in un campo a bordo di un trattore. L’uomo, la cui famiglia è proprietaria dell’agriturismo Marinea, subito dopo aver sparso il letame, avrebbe battuto il capo contro una delle pareti metalliche del veicolo, perdendo i sensi. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Il personale medico del Suem, giunto sul posto, ha richiesto immediatamente l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo si sarebbe comunque ripreso in qualche minuto, riportando un trauma cranico non grave. I paramedici hanno comunque deciso di portarlo in ospedale per sottoporlo ad ulteriori esami e cure.