ALTAVILLA – Dopo le dimissioni del sindaco il Comune viene commissariato

Con una nota stampa la Prefettura di Vicenza informa che, a seguito delle dimissioni del sindaco di Altavilla, Carlo Dalla Pozza, rassegnate in data 5 gennaio scorso e divenute definitive in data odierna, il Prefetto di Vicenza, Salvatore Caccamo, in vista dello scioglimento del consiglio comunale, ha proceduto a sospendere lo stesso consiglio e a nominare il Viceprefetto Maria Giulia Borriello quale Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’ente locale.

La dott.ssa Borriello, laureata in giurisprudenza, ricopre attualmente gli incarichi di dirigente dell’Area I “Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale” e dell’Area III “Sistema sanzionatorio amministrativo, affari Legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio” presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Vicenza.

Sarà obiettivo del Commissario – cui sono conferiti i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale – “traghettare” l’Amministrazione comunale di Altavilla sino all’insediamento, a seguito delle prossime consultazioni elettorali, degli organi ordinari, seguendo e definendo tutti i procedimenti amministrativi in itinere, con particolare riguardo alle opere pubbliche già programmate e le progettualità connesse al PNRR.