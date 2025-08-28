Allerta maltempo a Vicenza: chiusi i parchi della città dalle 18

Per tutta la giornata di oggi e per venerdì 29 agostoCon bollettino emesso alle 14 di oggi, giovedì 28 agosto, il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha confermato, per il bacino idrografico che interessa la città di Vicenza, lo stato di attenzione (allerta gialla) per temporali, nella giornata di oggi fino a mezzanotte di venerdì 29 agosto. Dalle 18 di oggi, in via precauzionale e fino a cessata allerta, è stata predisposta la chiusura di tutti i parchi della città.Oggi e domani dunque il tempo resterà instabile, a tratti perturbato specie tra pomeriggio/sera di oggi e mattino di venerdì con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, più frequenti e consistenti sulle zone centro-settentrionali dove i quantitativi potranno risultare anche abbondanti o localmente molto abbondanti specie su zone montane/pedemontane; saranno possibili su tutta la regione temporali localmente anche forti. Nella prima parte di sabato possibile fase di instabilità con nuovi rovesci/temporali sparsi specie tra Prealpi e pianura in esaurimento dal pomeriggio, non esclusi locali fenomeni intensi.Per eventuali segnalazioni chiamare la centrale operativa del comando di polizia locale allo 0444545311.Per controllare il livello dei fiumi e il meteo nella propria zona, per ricevere notifiche che segnalano l’eventuale rischio di esondazione, per comunicare con foto e video anomalie rilevate nei corsi d’acqua, è possibile scaricare Coapp, lo strumento messo a disposizione dall’Osservatorio dei Cittadini sulle piene nell’ambito del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali.Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/Novita/Avvisi/Osservatorio-dei-cittadini-sulle-piene