Al Padova il Chinese Film Festival

Prosegue al Cinema Lux la quinta edizione del Padova Chinese Film Festival, rassegna organizzata dall’Istituto Confucio all’Università di Padova che porta in città una selezione di opere significative della cinematografia cinese contemporanea e moderna.

Dopo l’apertura di lunedì, il festival torna domani, mercoledì 25 febbraio alle ore 21.00, con la proiezione di Big Fish & Begonia, film d’animazione diretto da Liang Xuan e Zhang Chun. Visivamente sorprendente e ricco di riferimenti alla mitologia tradizionale, il film racconta un viaggio di crescita e trasformazione che intreccia natura, spiritualità e destino, ed è considerato una delle opere più rappresentative dell’animazione cinese contemporanea.

Le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli in italiano e a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

La rassegna proseguirà nelle prossime settimane con altri due appuntamenti: il 2 marzo As Tears Go By di Wong Kar-wai, esordio del celebre regista hongkonghese, un noir urbano intenso e stilisticamente innovativo, e il 9 marzo The Breaking Ice di Anthony Chen, racconto contemporaneo delicato e profondo sulle relazioni e sulle fragilità della nuova generazione.

Giunto alla sua quinta edizione, il Padova Chinese Film Festival si conferma un’occasione preziosa di incontro e dialogo interculturale, offrendo al pubblico uno sguardo autentico sulla società e sulla sensibilità artistica del mondo cinese attraverso il linguaggio universale del cinema.

PROGRAMMA DEL PADOVA CHINESE FILM FESTIVAL

