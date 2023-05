Acqua verde a Venezia: i risultati delle analisi

Nella tarda mattinata di domenica 28 maggio 2023, è pervenuta ad Arpav una richiesta di intervento da parte dei Vigili del fuoco, a loro volta allertati dalla Polizia Municipale di Venezia, per la presenza di una colorazione verde fluorescente anomala delle acque del Canal Grande, in zona Rialto

Nella giornata di oggi, lunedì 29 maggio, sono state eseguite ulteriori prove analitiche chimiche e biologiche sui campioni raccolti da ARPAV e dai Vigili del fuoco in collaborazione con la Polizia Municipale di Venezia, al fine di determinare i componenti presenti in soluzione.

Come già anticipato ieri, l’analisi in cromatografia liquida (HPLC) con rivelatore spettrofluorimetrico ha confermato la presenza di fluoresceina nei campioni. Gli esiti delle analisi ecotossicologiche non hanno mostrato presenza di tossicità nei campioni analizzati.

Il completamento delle analisi, con l’emissione dei rapporti di prova, è previsto nei prossimi giorni.

L’ipotesi è che la presenza della sostanza dipenda da un intervento di un operaio che ha esagerato con il suo utilizzo. La fluoresceina, generalmete in polvere serve a individuare le perdite nelle tubature.