A Noventa Vicentina “Arlecchino muto per spavento”

La Stagione di prosa ritorna al Modernissimo domenica 26 febbraio alle ore 17.00 con lo spettacolo “ARLECCHINO MUTO PER SPAVENTO” messo in scena dalla Compagnia teatrale Stivalaccio Teatro, ispirato al canovaccio “Arlequin muet par crainte” di Luigi Riccoboni, per la regia di Marco Zoppello.

La trama è quella “classica” della Commedia dell’Arte, con un amore contrastato, i lazzi e le improvvisazioni lasciate ai personaggi e alle maschere che portano in scena.