A Lonigo un percorso esperienziale sulle api in tre serate

Dall’alveare alla tavola: ecco cosa si propone di far vivere a chi vorrà farne parte, il percorso esperienziale proposto dall’assessorato all’ambiente di Lonigo per il mese di novembre in collaborazione con Slow Food Veneto, la scuola di formazione professionale DIEFFE, il consorzio Vini Colli Berici, Gambellara Consorzio Tutela Vini e con il contributo di Alveis. “Il nostro obiettivo è far di Lonigo una città bee friendly, cioè amica delle api – afferma l’assessore all’ambiente Alberto Bellieni – questo percorso rappresenta l’inizio di un itinerario e di una serie di interventi mirati non solo alla sensibilizzazione verso questo meraviglioso e utile insetto, ma anche verso la realizzazione di azioni concrete e progetti di maggior tutela e conoscenza rivolti anche ai giovani. Ringrazio Slow Food,Dieffe, Chemicals Laif srl e tutti i partner che hanno reso possibili questi eventi cui auspichiamo una ampia partecipazione”.

Si inizia mercoledì 9 novembre alle 20.45 presso il Centro Diurno in via Fiume 39 con “L’affascinante mondo delle api”: i relatori Daniele Biazzi, Gerardo Meridio, Enrico Moro e Massimo Trentin illustreranno dall’impollinazione al ruolo dell’apicoltore, passando per la salvaguardia della diversità biologica, con una piccola degustazione di mieli biologici alla fine della serata. Entrata libera e gratuita. Si prosegue poi giovedì 17 novembre alle 20.45 presso Palazzo Pisani, nella sede del Consorzio Vini, con una serata-percorso di degustazione sensoriale tra mieli, formaggi e vini con Giovanni Ponchia, Massimo Trentin, Paolo Dal Maso. Per partecipare è richiesto un contributo di 10 euro ed è necessaria la prenotazione allo 0444896598 o alla mail info@bevidoc@it. Si conclude a tavola giovedì 24 novembre alle 19.30 presso la Scuola DIEFFE in via San Daniele 60 con “L’ape…tito vien mangiando”: una cena tutta a base di miele, dall’antipasto al dessert. Il menù è a cura della Scuola DIEFFE e le informazioni su menù e modalità di prenotazione saranno comunicate in seguito con apposita locandina.