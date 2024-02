A Longare, Nanto e Castegnero domani scuole chiuse

E’ stato Matteo Zennaro poco fa ad annunciare che, domani, anche a Longare le scuole saranno chiuse: “Considerato il perdurare delle condizioni meteorologiche avverse e la previsione di ulteriori peggioramenti, in via precauzionale, il Coc, d’accordo con il Comune di Vicenza, ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale per domani, mercoledì 28 febbraio.Saranno chiuse, inoltre, le scuole di ogni ordine e grado di Vicenza. Seguiranno aggiornamenti”. Poco dopo, anche Nanto e Castegnero hanno comunicato la chiusura delle scuole.