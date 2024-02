Colli Berici – Riviera Berica: avvistato lupo, il sindaco avverte la cittadinanza

Un lupo è stato avvistato e fotografato in una frazione di Longare (Vicenza). Ad informare la cittadinanza è stato lo stesso sindaco Matteo Zennaro alle 21 circa di lunedì 6 febbraio. “Si informa la cittadinanza – scrive- che in località Casoni di Longare è stato avvistato un esemplare di Lupo, la cui identificazione è stata confermata dagli esperti del CRAS di Villabalzana. Si consiglia di prestare attenzione per la salvaguardia degli animali di affezione ed allevamento. Si raccomanda inoltre di mantenere un comportamento responsabile, mantenendo la calma senza alcun allarmismo, evitando però ogni tentativo di approccio con l’esemplare.

Le Autorità sono state avvisate e stanno monitorando la situazione

In caso di avvistamenti, si prega di contattare tempestivamente il seguente numero dedicato: 3518297966 (Centro Recupero Animali Selvatici Natura 2000)”.