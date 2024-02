Maltempo – Scuole chiuse a Vicenza, si valuta per la provincia – Chiuse tre linee ferroviarie – Bacchiglione a 4,66

IN AGGIORNAMENTO –

Aggiornamento ore 16.30

Domani le scuole di Vicenza rimarranno chiuse, mentr si sta valutando se estendere il provvedimento alla provincia di Vicenza. A Vicenza resteranno chiuse quindi le SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, COMPRESI ASILI NIDO E UNIVERSITÀ. CHIUSI ANCHE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E CENTRI DIURNI.

La decisione, che riguarda anche tutte le palestre e gli impianti sportivi comunali, è stata presa a scopo precauzionale al fine di non congestionare le strade che devono essere lasciate quanto più possibile libere per consentire il pronto intervento dei mezzi di protezione civile e di soccorso.

A questo proposito il Coc chiede alla cittadinanza di limitare il più possibile gli spostamenti fino al termine dell’emergenza.

Il Coc ha stabilito inoltre chiusura dei due centri diurni socio sanitari e dei centri di aggregazione sociale nei quartieri.

Al momento, a causa degli allagamenti, sono state chiuse alla circolazione strada di Bertesina, da via dalla Scola alla rotatoria con viale Aldo Moro, strada Scuole dell’Anconetta, strada di Cul de Ola. Strada di Setteca’ risulta ancora percorribile malgrado gli allagamenti, così le strade della zona di Casale, quelle della zona di Ca’ Balbi e, in generale, tutte le vie vicino ai fossati.

Al Parco del Retrone, chiuso come tutti i parchi cittadini, una pattuglia della polizia locale continua a monitorare il rischio esondazione, mentre altre due pattuglie percorrono con i megafoni la zona di Sant’Agostino, da via Baracca fino al confine comunale, e viale Fusinato, da via Maganza fino a viale Dieci Giugno.

In viale Giuriolo i vigili del fuoco si sono attivati per rimuovere una grande pianta caduta nel Bacchiglione.

Sacchi di sabbia vengono integrati nelle zone di distribuzione previste dal piano di emergenza. Ne sono già stati distribuiti oltre 3 mila.

Il Coc ha inoltre chiesto l’attivazione della protezione civile provinciale e dell’associazione nazionale alpini.

Nel frattempo il Bacchiglione ha superato ampiamente il livello di guardia. Alle 16.30 aveva raggiunto 4,66m (16 cm sopra il livello di guardia).

FERROVIE

“Vista la situazione – recita una nota di Luca Zaia – la società di servizio ferroviario ha deciso di chiudere tre linee ferroviarie tra Vicenza e Padova, in particolare la Vicenza-Padova, Vicenza-Treviso e Vicenza-Schio. Saranno effettuate autocorse sostitutive da Grisignano a Vicenza, da Cavazzale a Vicenza e da San Pietro in Gù a Vicenza. Le previsioni di ieri ci indicavano 200 mm in 48 ore. Per ora siamo a 60-90 mm con picchi nell’alto veronese e nella zona di Recoaro dove abbiamo raggiunto picchi di oltre 115 mm.

Oggi, dopo la Grande alluvione del 2010, abbiamo la soddisfazione di aver messo in moto i bacini di laminazione, sui quali la Regione Veneto ha puntato molto.

È stato attivato il bacino di Montebello, quello sull’Orolo è in fase di collaudo, a breve sarà aperto quello della Colombaretta. Non escludo, viste le previsioni con la perturbazione si sta spostando sul trevigiano, che verrà aperto anche quello sul Muson dei Sassi”.

*** Ore 14

Preoccupa, in particolare, il livello del Retrone. La polizia locale sta informando i cittadini di viale Fusinato con megafoni, con l’indicazione di spostare le automobili e gli altri beni dalle zone a rischio allagamenti, in particolare lungo il muro di sponda.

Il parco del Retrone, monitorato da una pattuglia fissa della polizia locale, viene chiuso al pubblico così come tutti gli altri parchi della città.

Sentita la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo 1 e il dirigente del settore Istruzione comunale, in via precauzionale vengono chiuse per oggi le scuole di sant’Agostino, cioè la primaria statale Arnaldi e la scuola dell’infanzia comunale Molino. Sulla base dell’evolversi della situazione sarà valutata e comunicata alle famiglie l’apertura di domani.

**** Ore 13

Visto il peggiorare delle condizioni meteo sono tanti i cittadini di Vicenza e provoncia che si chiedono se le scuole chiuderanno o meno. Per ora non vi sono ordinanze in merito, anche se a Vicenza città sono state chiuse per precauzione due scuole in zona Sant’Agostino. Le ultime informazioni confermano che su eventuali altre chiusure, di domani, si deciderà nel pomeriggio di oggi.