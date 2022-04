“A disagio perché seduto a fianco di gay”. La recensione alla bruschetteria vicentina che fa esplodere il web: risponde anche Monica Cirinnà

“Ci vediamo costretti e allo stesso tempo veramente dispiaciuti a dover condividere una recensione come questa. Invitiamo questa persona a non presentarsi più nel nostro locale e con questo post vogliamo prendere una posizione ben definita contro coloro che la pensano allo stesso modo. Ci sarebbe piaciuto dire direttamente queste cose a tale signore se solo ne conoscessimo il vero nome e cognome”.

La Bruschetteria Faedo prende una netta posizione dopo che un utente, con un nome di fantasia, ha lasciato una discutibile recensione al locale perché si è trovato seduto vicino ad alcuni gay. Decide di pubblicare la recensione.

Una pubblicazione diventata subito virale con migliaia di ‘mi piace’ e centinaia di condivisioni e commenti. Tutti di solidarietà e riprovazione per quanto scritto dall’utente. Fra questi anche quello di Monica Cirinnà, la senatrice nota per la lotta per l’approvazione della legge 76/2016, appunto nota come “legge Cirinnà”, che ha istituito le Unioni civili in Italia sia per le coppie omosessuali sia per quelle eterosessuali. Cirinnà scrive: ” Grazie per aver avuto il coraggio di schierarvi a favore dei diritti, contro il pregiudizio e l’odio. Avete reso il vostro locale un luogo sicuro, aperto ad accogliere ogni persona, e questo è un bellissimo esempio di responsabilità sociale per un’impresa come la vostra. Vi auguro il successo che meritate e cercherò di venire a trovarvi presto”

