43enne di Bassano trovato morto in casa: si sospetta l’overdose

Il Giornale di Vicenza riporta della morte di un 43enne di Bassano, trovato senza vita in una casa a Marsan, poco distante dalla provinciale Schiavonesca-Marosticana. L’uomo è morto ieri e sembra che il decesso sia riconducibile alle sostanze stupefacenti.

Gianfranco Bassani, questo il nome dell’uomo, è stato trovato in un appartamento al civico 20 di Antonio Nonis. Residenti e coinquilini hanno dato subito l’allarme, ma è stato chiaro che per lui non c’era già nulla da fare. Si suppone la morte fosse dovuta ad un cocktail di droghe. Solo l’autopsia potrà rivelare come è morto improvvisamente l’uomo, che aveva un precedente penale per possesso di cocaina.