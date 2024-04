Perché moriamo? Le ultime novità su invecchiamento e immortalità da uno scienziato vincitore del Premio Nobel

Fin dall’alba dei tempi, l’umanità ha incessantemente cercato di sfidare il destino della morte. In un’epoca in cui progressi rivoluzionari trasformano la fantascienza in realtà quotidiana, ci troviamo sempre più vicini a prolungare la nostra esistenza o, forse, persino a raggiungere l’immortalità.

Nel suo nuovo libro, intitolato “Perché moriamo: la nuova scienza dell’invecchiamento e la ricerca dell’immortalità”, il biologo molecolare insignito del premio Nobel Venki Ramakrishnan (intervistato dalla CNN) esamina attentamente le ricerche passate e all’avanguardia per comprendere le teorie ambiziose e i limiti pratici della longevità. Lungo questo percorso, solleva domande cruciali riguardanti i costi sociali, politici ed etici legati ai tentativi di estendere indefinitamente la vita.

Considerando che gli esseri umani vivono già il doppio rispetto a 150 anni fa grazie alla maggiore conoscenza delle malattie e dei loro trattamenti, sorge la domanda se interventi mirati a triplicare o quadruplicare la nostra durata di vita siano prossimi alla realizzazione. Ramakrishnan condivide le sue prospettive sulle realtà dell’invecchiamento, della morte e dell’immortalità.

Che cos’è esattamente l’invecchiamento e come porta alla morte?

Venki Ramakrishnan: L’invecchiamento può essere definito come un progressivo accumulo di danni chimici alle molecole all’interno delle nostre cellule. Questi danni compromettono il funzionamento delle cellule stesse, quindi dei tessuti e infine dell’organismo nel suo complesso. Sorprendentemente, questo processo inizia fin dalla fase embrionale, anche se in quel periodo il nostro sviluppo è più rapido rispetto all’accumulo di danni. In sostanza, l’invecchiamento è un processo continuo che accompagna l’intera durata della nostra vita.

Il corpo umano dispone di numerosi meccanismi per correggere i danni causati dall’invecchiamento al nostro DNA e alle proteine di scarsa qualità che produciamo. Senza questi meccanismi di riparazione, la nostra vita non potrebbe estendersi così a lungo. Tuttavia, col passare del tempo, i danni superano la capacità di riparazione del nostro organismo.

Immagina il corpo come una città composta da molti sistemi che devono funzionare in armonia. Quando uno di questi sistemi vitali per la nostra sopravvivenza fallisce, siamo destinati alla morte. Ad esempio, se i nostri muscoli diventano così deboli che il cuore smette di battere, il flusso sanguigno contenente ossigeno e nutrienti necessari agli organi viene interrotto, portando alla nostra morte. Quando parliamo della morte di una persona, ci riferiamo alla fine della sua esistenza individuale. Nonostante ciò, la maggior parte dei suoi organi, come il cuore, il fegato e i polmoni, può rimanere funzionante. Questo spiega perché gli organi prelevati da individui deceduti possono essere trapiantati con successo in pazienti che ne hanno bisogno.

Ramakrishnan spiega che la durata della vita varia ampiamente tra gli organismi, dai pochi giorni degli insetti ai centinaia di anni di alcune balene, squali e tartarughe giganti. Mentre potrebbe sembrare che tutte le forme di vita siano destinate a morire dopo un certo periodo di tempo, i biologi non credono che l’invecchiamento e la morte siano programmati come lo sviluppo di un ovulo fecondato in un essere umano.

In realtà, l’evoluzione ha determinato un’equazione di allocazione delle risorse che ottimizza la durata della vita per ogni specie. Gli animali più grandi tendono a vivere più a lungo. Se sei un piccolo animale, con maggiori probabilità di essere preda di un predatore o di morire per fame o in un disastro naturale, non ha senso che l’evoluzione investa risorse per prolungare la tua vita. Invece, l’evoluzione favorisce una crescita rapida e una maturazione precoce, consentendo agli animali di riprodursi e trasmettere i propri geni.

Ramakrishnan spiega che la longevità degli animali dipende dall’evoluzione, che ottimizza la durata della vita per massimizzare le possibilità di trasmettere i geni. Nei grandi animali, vivere più a lungo offre maggiori opportunità di riproduzione e trasmissione genetica. Anche gli esseri umani sono soggetti a questo bilanciamento, che sembra garantirci una vita massima di circa 120 anni. Tuttavia, Ramakrishnan esprime scetticismo sull’effettiva fattibilità di interventi per prolungare la vita.

Riguardo alla persona più longeva documentata, Ramakrishnan menziona Jeanne Calment, una donna francese morta a 122 anni. Tuttavia, sconsiglia le sue abitudini, tranne forse il consumo di cioccolato. Egli spiega che l’orologio dell’invecchiamento può “tornare indietro” ogni generazione, poiché i bambini iniziano la loro vita da zero, indipendentemente dall’età dei genitori.

Ramakrishnan discute anche delle potenzialità della clonazione e della riprogrammazione cellulare per invertire l’invecchiamento. Sebbene ci siano prove che alcuni animali clonati possano vivere normalmente, la clonazione è ancora inefficiente e complessa. Gli esperimenti di riprogrammazione cellulare sui topi hanno ottenuto risultati promettenti, ma la loro traduzione nell’essere umano è incerta.

Infine, Ramakrishnan discute dell’influenza genetica sulla longevità, sottolineando che, sebbene esista una correlazione tra l’età dei genitori e quella dei figli, solo circa il 25% della durata della vita è attribuibile ai geni. Questo indica che altri fattori, oltre alla genetica, influenzano la longevità.

Ramakrishnan spiega che la relazione tra cancro e invecchiamento è complessa. Alcuni geni possono svolgere ruoli diversi nel corso della vita, aiutando la crescita durante la giovinezza ma aumentando il rischio di cancro e demenza in età avanzata. L’aumento del rischio di cancro con l’età è dovuto all’accumulo di difetti nel DNA e nel genoma, che possono causare malfunzionamenti genetici legati al cancro. Tuttavia, molti dei meccanismi di riparazione cellulare progettati per prevenire il cancro nelle prime fasi della vita possono contribuire all’invecchiamento in seguito.

Per esempio, quando le cellule rilevano danni al DNA che potrebbero portare al cancro, possono entrare in uno stato chiamato senescenza, in cui non possono più dividersi. Questa è una misura di protezione che previene la proliferazione di cellule danneggiate, anche se l’accumulo di cellule senescenti è uno dei modi in cui avviene l’invecchiamento. Queste azioni, sebbene distruggano alcune cellule, proteggono l’organismo nel suo complesso.

È interessante notare che i consigli basati sull’evidenza su come vivere una vita lunga e sana riflettono i principi di buon senso tramandati nel corso dei secoli. Questi insegnamenti, che spesso ci vengono trasmessi dalle nostre nonne, includono il moderare l’alimentazione, fare esercizio, evitare lo stress e assicurarsi di dormire a sufficienza.

La ricerca sull’invecchiamento sta ora confermando scientificamente l’importanza di questi consigli. Mangiare una varietà di cibi sani con moderazione può aiutare a prevenire problemi legati all’obesità. L’esercizio fisico aiuta a rigenerare i mitocondri, le “centrali elettriche” delle nostre cellule che forniscono energia. Il sonno, invece, permette al nostro corpo di effettuare riparazioni molecolari vitali.

Comprendere la biologia che sta dietro a questi saggi consigli ci incoraggia ad adottare altri comportamenti che favoriscono una vita lunga e sana.

Personalmente, mi piace spesso dire che ho superato la mia “data di scadenza”, ma come essere umano continuo a sentirmi vivo e desideroso di contribuire al mondo che mi circonda.

Quali sono i costi sociali del tentativo di ingannare l’invecchiamento e la morte, in particolare le disuguaglianze?

Ramakrishnan: Già il 10% più ricco dei percettori di reddito sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito vive più di un decennio in più rispetto al 10% più povero. Se si considera l’intervallo di salute – il numero di anni di vita sana – la disparità è ancora maggiore. Le persone più povere vivono vite più brevi e meno sane.

Molte persone molto ricche stanno investendo ingenti somme di denaro nella ricerca, sperando di sviluppare tecnologie sofisticate per prevenire l’invecchiamento. Se questi sforzi avranno successo, ne trarranno beneficio inizialmente i più ricchi, seguiti da persone con un’ottima assicurazione, e così via. I paesi ricchi probabilmente avranno accesso prima dei paesi più poveri. Pertanto, sia all’interno dei paesi che a livello globale, tali progressi hanno il potenziale per aumentare le disuguaglianze.