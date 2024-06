Agugliaro perde un pezzo di paese: addio a Grazia Costa…

Il paese di Agugliaro si è svegliato stamane con una terribile notizia. È venuta a mancare nella notte Grazia Costa. Una notizia che ha sconvolto la comunità nella quale era conosciuta, amata e impegnata. Grazia Costa, 58 anni, residente in paese, si è spenta a causa di una recidiva che si è aggravata nelle ultime settimane. Era una figura nota ed amata anche grazie al suo impegno costante nelle attività comunitarie e al suo carattere forte e determinato. Anche per chi non la vedeva da anni era impossibile da dimenticare. Brillante, attiva, energica e con l’innata capacità di organizzare e coinvolgere le persone.

Dipendente di Unicredit, era impegnata nella Pro Loco, della quale era stata presidente e vicepresidente ed era una appassionata organizzatrice di viaggi collettivi. La sensazione ad Agugliaro è che se ne sia letteralmente andato un pezzo del paese.

“Siamo tutti sconvolti”, dichiara il sindaco Massimo Borghettini. “A nome dell’intera comunità di Agugliaro, esprimo il più profondo dolore per la scomparsa di Grazia Costa e la vicinanza alla famiglia. Grazia era una donna straordinaria che si è sempre dedicata alla vita del nostro paese. Era un esempio di impegno e passione per tutti, sempre in prima linea nelle attività comunitarie. Non era solo una cittadina, ma una vera e propria colonna portante di Agugliaro e la sua perdita lascia un vuoto incolmabile. In questo momento di grande dolore, siamo vicini al marito Andrea e alla famiglia Costa, a cui porgiamo le nostre più sentite condoglianze”.

I funerali si terranno lunedì mattina nella Chiesa di San Michele Arcangelo ad Agugliaro alle ore 10.