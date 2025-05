20enne veneto muore durante una gara di motocross

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Tragedia nel mondo del motocross nel tardo pomeriggio di ieri al crossodromo Luciano Battauz di Versa, a Romans d’Isonzo, in provincia di Gorizia. Filippo Morello, giovane pilota di 20 anni residente a Orsago (Treviso), ha perso la vita durante la seconda manche della gara valida per il Campionato regionale del Friuli Venezia Giulia.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo – tesserato del Motoclub Polcenigo (Pordenone) – avrebbe perso il controllo della moto in fase di salto, cadendo rovinosamente sulla pista. A seguito della caduta, sarebbe stato travolto da altri motociclisti sopraggiunti in velocità, che non sono riusciti a evitarlo.

I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono intervenuti un’ambulanza e l’elisoccorso. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per Filippo non c’è stato nulla da fare. A rendere ancora più drammatica la scena, la presenza del padre del giovane, che stava assistendo alla gara e ha visto l’incidente con i propri occhi.

Profondo cordoglio nel mondo del motocross e nella comunità locale. “Filippo era un ragazzo splendido, sempre disponibile ad aiutare il motoclub – ha dichiarato con voce rotta dall’emozione il presidente del Motoclub Polcenigo, Giorgio Zuzzi –. Era con noi da anni, aveva una passione autentica per questo sport. Una perdita gravissima”.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. La gara è stata sospesa.