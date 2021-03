Zaia oggi: “Stiamo vaccinando più di 20mila persone al giorno”

Luca Zaia in conferenza stampa aggiorna sulla situazione Covid in Veneto.

DATI —– Sono 2042 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, pari al 4,3% dei tamponi eseguiti. Sono 267 (+7) i ricoverati in intensiva e 28 i decessi.

PIAO SANITARIO —-Si partirà con il piano sanitario e le prime restrizioni, cercheremo di garantire il possibile. Non siamo nello scenario di marzo scorso anche se la pressione si sente.

VACCINI —- Si procede nei vaccini, abbiamo nelle ultime 24 ore erogato 21mila dosi e aumenteremo. Nel fine settimana sperimentiamo un accesso diretto per classe di nascita a Treviso e se funzionerà potremo esportare il modello alle altre province.Stiamo spingendo l ‘acceleratore sui vaccini, abbiamo due elementi che ci dicono che funziona, lo vediamo dalle case di riposo e del mondo della sanità dove dopo la messa in sicurezza si nota un calo drastico dei contagi. Entreranno a breve in campo anche gli specializzanti. Oggi abbiamo confermato che non ci sono liste di riservisti. Inutile presentarsi fuori dai centri vaccinali