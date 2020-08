Viola le norme anti-Covid in ospedale: denunciata

I Carabinieri della Stazione di Piovene Rocchette hanno deferito una cittadina scledense cl. 1975, per interruzione di pubblico servizio e rifiuto d’indicazione sulla propria identità personale. La donna, nella tarda serata di ieri, ha violato le normative anti-covid19 tentando di accedere al pronto soccorso dell’ospedale “Alto Vicentivo” di Santorso per assistere un conoscente, costringendo il personale sanitario a richiede l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri. La stessa ha rifiutato di fornire le proprie generalità ai militari intervenuti. Dopo le necessarie ricerche, la donna è stata denunciata per le condotte mantenute.