“Vieni a casa tua”, presentato il Grande Teatro di Schio

Vieni a casa tua. La stagione teatrale della Fondazione Teatro Civico di Schio(VI) rinnova la vocazione del teatro di essere casa: abitato ogni giorno dal pubblico, dagli artisti e dalla comunità. Sono dodici i cittadini e gli ambasciatori di teatro che hanno scelto di posare per la campagna pubblicitaria 2019-2020 diventando testimonial di un teatro per tutti, un fatto pubblico che fa sentire a casa.

Il cartellone principale “Schio Grande Teatro 2019-2020”, firmato dal direttore artistico Federico Corona, e realizzato con il sostegno del Comune di Schio in collaborazione con il Circuito Teatrale Regionale Arteven, si snoda in un percorso di 11 appuntamenti dal 9 novembre al 3 aprile tra il Teatro Civico e il Teatro Astra. Gli interpreti sono: Natalino Balasso, Marco Paolini, Giuseppe Battiston, Filippo Timi, Paolo Rossi, Teatro dell’Elfo, Stivalaccio Teatro, Compagnia Berardi Casolari, Fabiana Iacozzilli/CrAnPi, Teatro dei Gordi e Naturalis Labor.A “Schio Grande Teatro” si affiancano altri due percorsi che vanno a comporre un programma artistico unitario, quest’anno particolarmente ricco e variegato: “Schio Musica” con importanti artisti quali Danilo Rea, Ramin Bahrami, Daniele Nuovo, Petra Magoni, Ferruccio Spinetti e Ilaria Fantin e il nuovo “Schio Teatro Popolare”, che sorpassa i confini regionali, richiamando interpreti di rilevanza nazionale: Guascone Teatro, Eccentrici Dadarò, Il Terzo Segreto di Satira, Binario 7, Artivarti e Compagnie Ad Hoc. A marzo, in collaborazione con la compagnia Stivalaccio Teatro, attraverserà i cartelloni un focus particolare sul tema del nuovo teatro di figura e della maschera, un linguaggio che sta avendo una grande riscoperta in ambito europeo, con interessantissimi esiti soprattutto di artisti italiani. Dopo il grande successo dello scorso anno viene riconfermato l’appuntamento che celebra il Capodanno: una serata speciale con un concerto di musica classica in doppia replica, organizzata dal gruppo di imprese del territorio Imprese e Cultura.

“Il filo conduttore del progetto sono le piccole grandi imprese dell’umano vivere. Il teatro riesce a esprimere la sua forza comunicativa e partecipativa facendosi specchio della realtà, per regalarci momenti di vera condivisione. – dichiara il direttore artistico Federico Corona – Proprio questa forza esperienziale è alla base della capacità comunicativa dello spettacolo dal vivo: il raccontare di noi attraverso altri. C’è un luogo in città dove le barriere tra essere umani vengono abbattute, dove ci si ritrova realmente insieme. Un luogo dove sentirsi a casa: il Teatro Civico”.

Completano il programma artistico, i progetti rivolti agli altri pubblici: la stagione teatrale per famiglie “Vieni a Teatro con mamma e papà” e la rassegna“Teatro-Scuola” dedicata a tutti gli studenti dai 3 ai 19 anni. Si consolida e si amplia l’offerta delle attività rivolte ai giovani, con tre nuovi laboratori (Campus Company Pro over 18 e Campus Kids 3-5 anni e 6–10 anni) e il percorso di visione per spettatori tra i 10 e i 13 anni Teens primi amori teatrali. Giunge alla terza edizione Campus LAB – officina delle arti e alla 15^ il laboratorio teatrale Campus Company.

Proseguono le celebrazioni per i 110 anni del Teatro Civico con un’intera giornata dedicata alle visite guidate dello storico teatro cittadino condotte dallo staff della fondazione: Civico Day, domenica 13 ottobre 2019 dalle 10 alle 20.

Il consolidato patrimonio relazionale della Fondazione Teatro Civico annovera importanti collaborazioni con il Teatro Comunale Città di Vicenza, per il Festival Danza In Rete Vicenza_Schio ela rete Teatri Vi.Vi. che nutrono il progetto artistico di nuove sinergie e solidi legami. Prosegue la collaborazione con Operaestate Festival Veneto per Dance Well ricerca e movimento per il parkinson che permette a oltre 100 cittadini di danzare sul palcoscenico del Teatro Civico ogni settimana.