VICENZA – Spara ancora una volta per strada e urla contro ragazza immaginaria: 25enne di nuovo nei guai

Non desiste il 25enne vicentino M.B. residente in strada casale, agli arresti domiciliari nella sua abitazione per aver rapinato un uomo puntandogli una pistola ad aria compressa alla testa e rubandogli l’auto. Il giovane è noto alle cronache anche per aver seminato il panico in una pizzeria esplodendo colpi ad aria compressa senza alcun apparente motivo qualche mese fa.

Ieri alle 19.15 la polizia è stata chiamata da un vicentino in visita alla madre proprio in strada Casale. Era allarmato perché qualcuno stava esplodendo colpi d’arma da fuoco in strada. Portatosi al balcone aveva visto un individuo di bassa statura che brandiva un manganello e urlava contro una ragazza immaginaria.

Gli agenti giunti sul posto si sono subito diretti verso l’abitazione di M.B. che era appena corso a casa e ancora ansimava. Aveva con sé un manganello telescopico e nell’abitazione sono stati trovate 2 revolver 2 pistole semiautomatiche (tutte armi giocattolo ad aria compressa) 1 coltello a farfalla e coltellino svizzero oltre due coltelli a serramanico e 80 cartucce a salve del calibro di 9 mm.

E’ stato denunciato per evasione