VICENZA – Droga, corruzione e clandestini: smantellata banda criminale, tra gli indagati ex vice-questore

Dopo due anni d’indagini la polizia ha smantellato un gruppo criminale italo-albanese di 15 persone che gestiva un vasto giro di droga, corruzione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina grazie anche alla collaborazione dell’ex vice-questore che veniva ripagato dal capo della banda con forniture di cocaina. Fitta e redditizia l’attività di spaccio principalmente di cocaina, acquistata in diverse città del Nord e poi venduta in città e provincia. La banda era anche riuscita a corrompere l’ex vice-questore per far ottenere a quattro membri i permessi di soggiorno. Il funzionario corrotto li aveva fatti passare per collaboratori di giustizia, falsificando documenti. Durante le indagini sono state emesse due misure cautelari: una in carcere per il capo del gruppo e una interdittiva per il funzionario, sospeso dai pubblici uffici della polizia.I soggetti sono stati denunciati per vari reati che vanno dalla vendita e detenzione di sostanze stupefacenti, all’estorsione, dal favoreggiamento aggravato dell’ingresso e della permanenza illegale in Italia di clandestini, all’impiego di lavoratori irregolari, poi falso in titolo di soggiorno, corruzione, omissione di atti d’ufficio, traffico di influenze illecite, favoreggiamento ed, infine, falso materiale e ideologico in atti pubblici e autorizzazioni amministrative.