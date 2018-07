TRISSINO – Suicida il presunto omicida di Faggion

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO —— Si è suicidato l’uomo che presumibilmente oggi ha ucciso Enrico Faggion a Trissino. E’ un sessantunenne di Trissino titolare di una ditta orafa, Giancarlo Rigon, anch’egli di Trissino. Il suo cadavere è stato trovato, poco dopo le 17 in una via lontana dal centro, via Dugale, accanto alla sua auto, la Mercedes Classe E sulle cui tracce erano i Carabinieri dopo le numerose testimonianze dell’omicidio. Rigon si è sparato un colpo di pistola. Faggion aveva lavorato anni fa nell’azienda orafa del killer.

La comunità di Trissino è sconvolta per quanto accaduto oggi alle 13 in via Nazario Sauro, zona piscine. Un 39enne trissinese, Enrico Faggion di 39 anni, è stato freddato da alcuni colpi di pistola.

In base a una prima versione pare che che la vittima fosse a bordo della sua auto, una Ford Kia bianca.

Successivamente è trapelata una seconda informazione in base alla quale sarebbe stato fermato a bordo della sua auto, fatto scendere e poi dopo un furioso litigio letteralmente giustiziato con cinque colpi di pistola. In base ad un’altra versione, viene riferito che la vittima si trovasse in auto con l’assassino, che sia iniziato un litigio e che, una volta che Faggion è sceso dall’auto, sia stato freddato a colpi di pistola.

Ulteriori dettagli emergeranno probabilmente nelle prossime ore.

Sul posto un’ambulanza del Suem 118, la Polizia Locale e i carabinieri che stanno indagando su quanto accaduto.

Enrico Faggion era conosciuto a Trissino, giocava nella locale squadra senior di basket che milita in Seconda Divisione con il ruolo di ala (ASD Pallacanestro Trissino) e avrebbe dovuto sposarsi l’8 agosto. Lavorava alla MB Conveyors di Brogliano. Da qualche tempo risiedeva a San Martino Buonalbergo nel Veronese con la fidanzata Sabrina.

Si stava recando a casa della madre per pranzare, in pausa dal lavoro.



(fonte foto: gruppo Facebook ‘Sei di Trissino se…’)