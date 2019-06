Torna Whispers: parole e musica per vivere la cultura d’estate a Thiene

Dopo il successo della prima edizione, torna nei lunedì di luglio al Parco di Villa Fabris la rassegna “Whispers: reading and notes under the moon”, cinque coinvolgenti appuntamenti con la Cultura contemporanea promossi dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con Villa 6 Sharing Bar.

Le serate sono aperte liberamente al pubblico con inizio alle 21.30.

“Con questo secondo ciclo di incontri estivi – spiega Maria Gabriella Strinati, assessore alla Cultura – diamo l’opportunità di assistere a proposte originali e nuove, concedendo ampio spazio anche ai giovani, oltre che ad artisti già conosciuti ed amati. La letteratura e la musica diventano qui, in maniera particolare, una fonte di emozione e una possibilità di sperimentare mezzi diversi per conoscere l’animo umano. Ringrazio Villa 6 per la disponibilità dimostrata”.

Si comincia lunedì 1 luglio con “Il bombardamento di Adrianopoli”, performance futurista con Alan Bedin, parolalibera e intonarumori e Marco Ponchiroli, alla tastiera preparata.

Segue l’8 luglio “La lucertola – Amour Parlour” con Giulia Eberle, Giacomo Pola, Francesca Bedin, Federico Leder e Stefano Tamiozzo. I testi sono di Stefano Tamiozzo mentre le musiche portano la firma di Alberto Pisan, Andrea Sanson, Federico Leder e Marco Rizzi.

Il terzo appuntamento è il 15 luglio con Katy Marcante al canto nonché voce narrante e Carlo “Charly” Bertolotto che si esibiscono in “Le Americhe: dallo Swing al Samba”.

Il Collettivo Abilmente e Silva Cantele sono i protagonisti che daranno vita a “Don Chisciotte – Downtown Dreaming”.

A chiudere la rassegna il 29 luglio è “La cattura” di Luigi Pirandello con l’attore thienese Davide Dolores.