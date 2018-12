THIENE – Realtà thienesi si incamminano su “Sentieri di Pace”

Tante realtà del thienese insieme al Comune da quest’autunno sono al lavoro per costruire “Sentieri di Pace”.

Si chiama così l’inedita collaborazione che è stata attivata da A.S.A. onlus, Masci SarThi, Movimento dei Focolari, Commissione Festa dei Popoli e Coordinamento Pastorale Vicariale, sotto l’egida dell’Amministrazione Comunale, per promuovere iniziative pubbliche di interesse civico sui temi della pace, del dialogo, dell’accoglienza, della libertà, della salvaguardia dei diritti fondamentali della persona umana.

Il progetto pone le basi per la costruzione di una grande rete di volontariato che può così lavorare assieme, partendo dalla ricchezza di esperienze e di contenuti di ciascuno e mettendola a disposizione di tutti in una condivisione virtuosa.

L’obiettivo è la creazione di un percorso culturale per tutta la Cittadinanza su valori importanti e di attualità. Sul tavolo c’è già al momento un fitto calendario di iniziative che da alcuni anni sono ormai appuntamenti fissi e molto attesi sul territorio.

Le Giornate per la vita, per il rifugiato, per le vittime di mafia, contro la violenza alle donne, contro il nucleare, i pranzi di solidarietà di Natale e Pasqua, le Porte della Memoria, la Marcia vicariale per la Pace e quella di Assisi, le iniziative contro la Pena di Morte e per il dialogo cristiano islamico, la Festa dei Popoli e i Colori delle Donne, sono alcuni tra gli eventi già conosciuti dalla Cittadinanza e che, d’ora in poi, verranno messi, appunto, in rete.

“Dopo l’approvazione in Consiglio Comunale della nuova Carta dei Diritti della Bambina e dell’ordine del giorno in occasione del 70° Anniversario della Dichiarazione dei Diritti Umani – spiega l’Assessore alla Cultura e Pari Opportunità, Maria Gabriella Strinati – , sono felice che Thiene realizzi azioni condivise per intensificare i programmi di formazione alla pace, ai diritti umani e alla cittadinanza inclusiva”.

“Ringrazio i promotori dell’iniziativa – è il commento di Andrea Zorzan, Assessore ai Servizi alla Famiglia e alle Associazioni del Volontariato Sociale – e, in particolare, il Presidente del Consiglio Maurizio Fanton e i consiglieri Ludovica Sartori e Lisa Stivanello per il lavoro di coordinamento e la disponibilità accordata nel seguire il progetto”.

Il tavolo di lavoro, che è aperto anche ad altre realtà che si vorranno aggiungere nel tempo, si propone poi di ampliare il novero delle iniziative con nuove proposte, come quella, allo studio, per la diffusione di una cultura dei diritti dei bambini e delle bambine. Intanto la prossima tappa utile, per chi vorrà percorrere i “Sentieri di Pace”, è quella con la Luce di Betlemme!

La luce di Betlemme

Domenica 16 dicembre 2018 alle 17.00 dal Municipio partirà il corteo dei rappresentanti della comunità scout adulti MASCI di Thiene-Sarcedo, accompagnata dall’Amministrazione Comunale, per portare la “Luce di Betlemme” al Monumento ai Caduti di piazza Chilesotti, dove rimarrà esposta fino al 13 gennaio 2019.

La “Luce della Pace da Betlemme” è una fiamma accesa nella Grotta della Natività di Betlemme, dove per cura dei padri francescani che vegliano sui Luoghi Santi, arde perennemente una candela con l’olio donata a turno dalle Nazioni cristiane del mondo. Questa luce rappresenta la Pace di Cristo offerta a tutti gli uomini, di ogni razza e nazione, credenti o atei. Da alcuni anni questa fiamma viene portata in aereo da Betlemme a Vienna e da qui le associazioni scout giovanili e adulte la diffondono in molti Paesi d’Europa, trasportandola in treno. La luce fa tappa anche alla stazione di Vicenza e alcuni scout del Masci di Sarcedo e Thiene l’accolgono ogni anno per portarla in dono alle proprie comunità.